AA Gündem Özeti: Yapay Zeka, Çevre ve Spor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kamu ihalelerine yapay zekayla rekabet denetimi

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:

"Kamu İhale Kurumunun sağladığı devasa veri setlerini, yapay zeka algoritmalarımızla süzgeçten geçiriyoruz. Burada rekabete aykırı eylemlerle benzer desenler çizen, şüpheli örüntüler sergileyen teşebbüs hareketlerini anında radarımıza alıyoruz"

"Teşebbüsler bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğimizi, ihale süreçlerindeki rekabete aykırı eylemlerin üzerine kararlılıkla gideceğimizi bilmeli"

(Mert Davut/Ankara)

2- Balon balığı avcılığıyla 50 milyon yeni balığın ekosisteme katılması önlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz:

"6 yılda, 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Bunların 276 bini, en zararlı tür olan benekli balon balığı"

"Bu kapsamda balıkçılarımıza, güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- İnşaat sektöründe çalışan sayısı tüm zamanların mayıs rekorunu kırdı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen:

"Bu veri, inşaat sektöründeki toparlanmanın yalnızca üretim tarafında değil, istihdam tarafında da sürdüğünü gösteriyor"

İNDER Başkanı Engin Keçeli:

"Üretimin artmasının ana nedenlerinden birisi de öngörülebilirliğin artması. Hem döviz hem de maliyet artışlarına ilişkin daha öngörülebilir bir dönemdeyiz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti son 75 yılın zirvesine çıktı

?İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmacılarının çalışmasına göre, Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti 1950-2025 döneminde belirgin biçimde artarken 2023 ve 2025 yazları, son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu

2023'te sıcak hava dalgalarının büyüklüğü referans döneme göre 7 kattan fazla artarken 2025'te aynı değer referans dönemin yaklaşık 11 katına çıktı

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

5- Türkiye'de barajlardaki doluluk hidroelektrik üretimini rekora taşıdı

-Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 artışla 72,5 milyar metreküpe yükseldi

Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovatsaate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı yüzde 32'yi aştı

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

6- Elektrik üretimi kaynaklı karbondioksit emisyonlarında bu yıl artış bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansına göre, yılın ilk yarısında Orta Doğu'da yaşanan kriz, arz kesintilerine ve gaz fiyatlarının yükselmesine yol açarak birçok bölgede gazdan kömüre geçişi tetikleyerek küresel emisyonları artırıyor

En büyük artışın, yüksek elektrik talebi ve fosil yakıtlara yönelim sonucu yaklaşık yüzde 2 ile Çin'de görülmesi bekleniyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

7- YTÜ öğrencileri yapay zeka destekli otonom insansız su altı aracı geliştirdi

CASMarine İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, kritik elektronik bileşenleri tamamen Türk mühendislerce geliştirilen "Velaryon 2.0" aracıyla uluslararası bir yarışmada dünya üçüncüsü oldu

Takım kaptanı Adil Cihan Kurt:

"Aracımız yaklaşık yüzde 80 yerlilik oranına sahip. Bu cihaz geliştirilerek su altındaki araştırmalarda kullanılabilir. Görüntü toplamak için mercan kayalıklarının incelenmesinde görev alabilir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türk voleyboluna Daniele Santarelli damgası

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Daniele Santarelli yönetiminde 4. madalyasını elde etti

İki kez Milletler Ligi, bir kez Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan ay-yıldızlılar, 2025'te Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

İtalyan başantrenör, milli takımın başında çıktığı 84 maçta 64 galibiyet aldı

(Salih Ulaş Şahan/Ankara)

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Kaynak: AA