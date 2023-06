Özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı iptal ediliyor

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Özel güvenlik görevlileri bir yıl üzeri ceza aldığı zaman valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen çalışma iznimiz olan kimlik kartımız iptal ediliyor. Görev yapmış olduğumuz yerlerde herkesi korurken kendimizi güvende hissedemez hale geldik. Gerekli düzenlemelerin hepsi yapıldı. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'dan, bu konuda bir an evvel Meclis'in harekete geçmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası sebebiyle, özel güvenlik işçilerinin sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Çağırıcı, şunları söyledi:

"Şu an 350 bin özel güvenlik görevlisi, görev yapıyor aktif olarak ama şu an 350 bin özel güvenlik görevlisinin önemli ve beklediği bir sorun var. Şu an özel güvenlik görevlileri, kamuda ya da özel sektördeki arkadaşlar görev yaptığında bizim şöyle bir sıkıntımız var: Özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanunun 10. Maddesinde özel güvenlik görevlilerinde aranacak olan şartlarda özel güvenlik görevlileri bir yıl üzeri ceza aldığı zaman bize valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen çalışma iznimiz olan kimlik kartımız iptal ediliyor.

"İÇİŞLERİ KOMİSYONU'NA BİZ BU KANUN TEKLİFİMİZİ SEVK ETTİK ANCAK MECLİS KAPANINCA BİZİM KOMİSYONDAKİ TEKLİFİMİZ BAKANLIĞA GERİ GİTTİ"

Biliyorsunuz yasa gereği hükmün açıklanmasının geriye bırakılması diye bir kavramımız var. İki yıl altında ceza aldığında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı veriliyor. Özel güvenlik görevlileri, bu kapsamında ceza alsa dahi bizim kimlik kartımız iptal oluyor. Bununla ilgili sendikamız, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığımızla beraber toplantılar yaptık. Anlamlı çalışmalar yaptık. Meclis kapanmadan önce İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla İçişleri Komisyonu'na biz bu kanun teklifimizi sevk ettik ancak seçimlerin öne alınması nedeniyle Meclis kapanınca bizim komisyondaki teklifimiz Bakanlığa geri gitti.

"ŞU AN 350 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ, BİR AN ÖNCE BU KANUNUN YASALAŞMASINI, KANUNİ DÜZENLEMENİN OLMASINI BEKLİYOR"

350 bin güvenlik görevlisinin kitlendiği, beklediği, çalışırken kendilerini, güvende hissetmek istediği bir konu bu aslında. Bizim en önemli taleplerimizden biri. Biz Güvenlik İş Sendikası olarak her şeyi yaptık. Madde, kanun teklifleri benim önümde. Bunlar son haline geldi. Meclis'e gitti ancak oradan geri döndü. Yeni kabinemiz ve milletvekillerinden başlıca talebimiz bu. Şu an 350 bin güvenlik görevlisi, bir an önce bu kanunun yasalaşmasını, kanuni düzenlemenin olmasını bekliyor.

"HERKESİ KORURKEN KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDEMEZ HALE GELDİK"

Biz şu an toplumda beşikten mezara, insan hayatının her evresinde görev yapıyoruz. Görev yapmış olduğumuz yerlerde herkesi kendimiz korurken kendimizi güvende hissedemez hale geldik. Sebebi ne? Bu kanun. Gerekli düzenlemelerin hepsi yapıldı. İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'dan, bu konuda bir an evvel Meclis'in harekete geçmesini istiyoruz. Meclis'te bulunan siyasi partilere de şahsım ve yönetim kurulumuz giderek bütün temaslarda bulunduk. İnşallah bu konuda gerekli tüm adımlar atılır. Şu anda devlet memurlarında aranmayan şartlar özel güvenlik görevlilerinde aranıyor."