Özel Gereksinimli Öğrencilerden Engelliler Haftası Etkinliği

Özel Gereksinimli Öğrencilerden Engelliler Haftası Etkinliği
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Samsun'da özel gereksinimli öğrenciler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında antika arabalarla şehir turu yaptı. Etkinlikte sergi, gösteri ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Samsun'da özel gereksinimli öğrenciler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında antika arabalarla şehir turu yaptı.

Tekkeköy Hava Korkmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinasyonunda düzenlenen etkinlik için ilçe meydanında buluşan özel gereksinimli öğrenciler, süslenen vosvoslarla konvoy halinde şehir turu atarak kaymakamlık binası önüne geldi.

Özel öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezen, sahnelenen gösterileri izleyen ve birlikte atölye çalışmaları yapan katılımcılar, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, programda yaptığı konuşmada, "Başarının anahtarı inanmaktır. Fırsat verildiği takdirde bu evlatlarımız azim ve kararlılıkla, hayat enerjileriyle neleri yapabildiklerini burada bize göstermiş oldular." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, "Engelliler Haftası kapsamında ilçemizde özel eğitim şenliği düzenledik. Amacımız, ilçemizdeki halkın, özel eğitim öğrencilerimizin farkında olmasını sağlamak ve duyarlılığı artırmak. Öğrencilerimizin hazırladığı sergi ve atölye çalışmaları burada sergilendi." diye konuştu.

Hava Korkmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Fatma Sarıtaş da şenliğin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Şenliğimize, 7 okuldan 4 farklı eğitim kademesinde öğrenim gören 71 öğrenci katıldı. Yaklaşık bir haftadır yoğun şekilde hazırlandığımız etkinlik başarıyla sonuçlandı." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan velilerden Meryem Sıra, çocuklarının eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Veli Seda Kahya da çocuğunu arkadaşlarıyla birlikte etkinlikte görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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