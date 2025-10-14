Haberler

Özel Gereksinimli Çocukların Sanatla Galatasaray Aşkı Sergilendi

Özel Gereksinimli Çocukların Sanatla Galatasaray Aşkı Sergilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da özel gereksinimli 30 çocuğun yaptığı Galatasaray temalı resimler, 'Melek Kalpler, Sarı Kırmızı Hayaller' sergisi ile sanatseverlere sunuldu. Sergide özel gereksinimli bireylerin duygularını ifade etme gücü vurgulandı.

Adana'da özel gereksinimli 30 çocuğun yaptığı "Galatasaray" temalı resimler, düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gönüllü Anneler Topluluğunca organize edilen "Melek Kalpler, Sarı Kırmızı Hayaller" adlı sergi, Adana Müze Kompleksinde açıldı.

Açılışta görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz, piyano eşliğinde şarkı seslendirdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylere alan açmanın önemine dikkati çekti.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz de sergiyle özel gereksinimli bireyleri görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin bazen duygularını ifade etmekte zorluk çekebildiğini dile getiren Akgöz, şunları kaydetti:

"Sanatın iyileştirici gücüyle kendilerini ifade etmenin ve Galatasaray sevgisini resmetmenin mutluluğunu yaşadılar. Özel çocuklarımızın her platformda olmasını istiyoruz. Onları görünür kılmak istiyoruz. Fırsatlar verilirse neleri başarabileceklerini göstermek istiyoruz."

Özel gereksinimli Fatih Temel ise Galatasaray'ı çok sevdiğini ve resmi sergilendiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Sergi, 16 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.