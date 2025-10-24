Özel Gereksinimli Bireylerin Eserleri Sergilendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'Özel Yürekler El Ele' projesi kapsamında özel gereksinimli bireylerin hazırladığı eserlerin sergilendiği bir etkinlik düzenlendi. Sergi, Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'nda yapıldı ve katılımcılar etkinliği büyük ilgiyle gezdi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Özel Yürekler El Ele" projesi kapsamında özel gereksinimli bireylerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.
Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğince özel gereksinimli bireylerin hazırladıkları eserler, Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.
Dernek Başkanı Adem Veyis, projeye destek verenlere teşekkür ederek, etkinliğin özel bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik ettiğini söyledi.
Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.
Sergiye Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel