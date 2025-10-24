Haberler

Özel Gereksinimli Bireylerin Eserleri Sergilendi

Özel Gereksinimli Bireylerin Eserleri Sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'Özel Yürekler El Ele' projesi kapsamında özel gereksinimli bireylerin hazırladığı eserlerin sergilendiği bir etkinlik düzenlendi. Sergi, Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'nda yapıldı ve katılımcılar etkinliği büyük ilgiyle gezdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Özel Yürekler El Ele" projesi kapsamında özel gereksinimli bireylerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğince özel gereksinimli bireylerin hazırladıkları eserler, Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Dernek Başkanı Adem Veyis, projeye destek verenlere teşekkür ederek, etkinliğin özel bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik ettiğini söyledi.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergiye Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.