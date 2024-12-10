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Özel Gereksinimli Bireylere 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Ziyareti

Özel Gereksinimli Bireylere 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Ziyareti
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Havza Sosyal Hizmetler Merkezi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti. Ziyaretlerde pasta kesildi ve çiçekler takdim edildi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi ekipleri tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireylere ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretler kapsamında ekipler Sivrikese Mahallesi'nde ikamet eden özel gereksinimli Resul Sakallı ve Çay Mahallesi'nde Perihan Sezen'i ziyaret etti.

Ziyarette ekipler üzerinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeni ile pasta keserek Sakallı ve Sezen'e çiçek takdim ettiler.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi bütün insanların hür, hassasiyet ve haklar bakımından eşit olduğunu belirterek, "Özel gereksinimli bireylerimizin de bu toplumun birer parçası olduğunu vurgulamak ve özel gereksinimli vatandaşların da bireysel hak ve özgürlüklerinin olduğunu unutmamak ve unutturmamak adına bu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde özel gereksinimli vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Herkesin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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