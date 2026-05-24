Sakarya'da özel gereksinimli bireyler Türk Kızılaya kurban bağışında bulundu

Sakarya'da özel gereksinimli bireyler, Türk Kızılay aracılığıyla topladıkları parayı kurban bağışı olarak teslim etti. Bağışlanan kurbanlar yurt dışında kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Sakarya Şubesinde bir araya gelen özel gereksinimli bireyler, aralarında topladıkları parayı kurban bağışı olarak makbuz karşılığında teslim etti.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, AA muhabirine, bireylerin yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerini düşünerek anlamlı bir davranış ortaya koyduğunu söyledi.

Türk Kızılay Engelsiz Sakarya İl Başkanı Yasin Avcı ise "Sakarya Gönüllüleri" olarak dayanışma örneği sergilediklerini kaydetti.

Kurban Bayramı bereketinin paylaşınca çoğaldığını dile getiren Avcı, "Bir aileyi mutlu etmek, bir çocuğa Kurban Bayramı sevincini yaşatabilmek adına sadece farkındalık oluşturmayı değil, buna vesile olmayı amaçladık. Bu düşünceyle aramızda bağış toplayarak kurban bağışında bulunduk. Maddi ve manevi destek veren tüm engelsiz gönüllülerimizi yürekten kutluyor, hepsine gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli birey Naim Yazoğlu da Engelsiz Yaşam Merkezindeki gönüllülerle Türk Kızılay aracılığıyla yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine destek olmak istediklerini belirterek, "Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek arkadaşlarımızla destek vermek istedik. Bizler de bu iyilik hareketine katkı sunduk. Kurban paylaştıkça bereketlenir, bu berekete katkımız olsun istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş
