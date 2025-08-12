Özel Gereksinimli Bireyler İçin Pastalı Etkinlik
Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylere yönelik bir etkinlik düzenleyerek onların sosyal hayata uyumunu desteklemeyi amaçladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Yaşam Merkezi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet modellerinden yararlanan özel gereksinimli bireylere yönelik pastalı etkinlik yapıldı.
Etkinlikte, tatlı, pasta ve soğuk içecekler ikram edildi.
Etkinlik ile özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu, özgüven kazanmaları ve arkadaşlık duygularının gelişimine katkı sağlamak amaçlandı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel