Özel Eğitim Öğrencilerinden Şiir Dinletisi

Özel Eğitim Öğrencilerinden Şiir Dinletisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, 'Burası Düşler Diyarı' isimli şiir dinletisi düzenleyerek toplumun beğenisini kazandı. Programda protokol üyeleri de yer aldı.

Sivas'ta Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri, şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği "Burası Düşler Diyarı" isimli şiir dinletisi davetlilerden beğeni topladı.

Programa Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Uzun, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Bahçeli'den DEM'li vekilin yayınına mesaj! Öcalan vurgusu dikkat çekti
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı

İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.