Özel Ege Lisesi'ne TÜBİTAK Final Sergisi'nde birincilik ödülü

ÖZEL Ege Lisesi, 57'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi'nde biyoloji alanında birincilik elde etti.

Özel Ege Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Selen Çakar ile 11'inci sınıf öğrencisi Nazlı Kasap, Biyoloji öğretmenleri Yasemin Boncuk Yavuz danışmanlığında 'Melanoma Hücrelerinde CRISPRa Yöntemiyle PCDH20 ve ADAMTS15 Genlerinin Aktive Edilmesinin Hücre Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi' başlıklı proje hazırladı. İki öğrencinin 'genetik' ve 'biyoteknoloji' alanında hazırladıkları söz konusu proje 57'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi'nde 'biyoloji alanında' birinci seçildi. Özel Ege Lises'inin TÜBİTAK'taki başarı geleneğini sürdürdükleri belirtilen öğrenciler, birinciliği elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Öğrencilere bilimsel düşünceyi geliştirme ve projelerini sergileme fırsatı sunan yarışmanın ödül töreni Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Projenin, melanoma hücrelerinde normalde baskılanmış olduğu bilinen ADAMTS15 ve PCDH20 genlerinin, CRISPRa (dCas9-VP64) yöntemi kullanılarak yeniden aktive edilmesi durumunda, hücrelerin epitel-mezenkimal geçiş (EMT), hücre göçü (migrasyon) ve tümör baskılayıcı gen programları üzerindeki etkilerinin incelenmesini amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı