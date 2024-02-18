Özel'den aday gösterilmediği için CHP'den istifa edenlere tepki: Partinin başarısını kendi başarıları sayıyorlar

CHP'nin Ankara Spor Salonu'ndaki belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan parti lideri Özgür Özel, partisinde ayrılanlarla ilgili "3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partliliğini kimseye tartıştırmayanlar var, partinin başarısını kendi başarısı sayan var." dedi.

CHP'DE ADAYLAR NASIL BELİRLENDİ?

Yerel seçim sürecinde adayların nasıl belirlendiğiyle ilgili konuşan Özgür Özel, 3 bin araştırma yaptıklarını 339 bin tekil anket sonucundan yararlandıklarını belirtti. Özel'in toplantıdaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Memnuniyet anketleri olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı seçmenin taleplerini okumayı tercih ettik. Sonuç olarak burada karşınızda adaylarımız var. Aday adayı olup da adaylaşamayanlar oldu.

"3-5 MEMNUNİYETSİZ ARKADAŞIMIZIN AÇIKLAMALARI"

Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum ama esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan benim gönlümün kahramanı kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, çok istedim olmadı sizi belirlediler ben çalışmaya hazırım dediği telefonda görevine başlayanlar var, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayan var.

"EN YAŞANILABİLİR KENTLERİ CHP'Lİ BAŞKANLAR YÖNETİYOR"

Bugün yapılan tüm araştırmalarda en yaşanılabilir kentler CHP'li başkanların yönettiği kentler. Öğrenciler üniversite sınavlarında tercih ettiği kentlerin en başında yüzde 85 oranıyla CHP'li belediye başkanlarının olduğu kentler geliyor. Tatile bizim kentlere geliniyor. CHP'li belediye başkanına oy vermek demek aslında hem geçmişi ödüllendirmek hem de geleceğe umutla bakmak demek. Türkiye'deki herkesi CHP'li belediyelerde ağırlayamayız ama Türkiye'de herkes CHP'nin adaylarına oy vererek bugün hayranlıkla uzaktan izlediği o CHP'li belediyeleri kendi kendisine getirebilir. Çağrım Bursa'yadır, Denizli'yedir, Manisa'yadır, Samsun, Uşak, Balıkesir, Malatya, Tokat, Tunceli'yedir, çağrımız Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP belediyelerinden mahrum vatandaşlarımızadır."

ERDOĞAN'IN HATAY SÖZÜNE TEPKİ: ONUN KALBİNDE TAŞ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki merkezi ve yerel yönetim uyumunu vurguladığı konuşmasını hatırlatan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Açıkça netçe şunu söyledi 'Hatay mağdur oldu çünkü belediyesi bizde değildir' dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım bu söze söyleyecek söz bulamadım çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan dolayı cezalandıracak gelecekte vereceği oya göre şantaj yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı. Onun kalbinde taş var, kalbinde vicdan, insaf yok. Ancak onun karşısında Hatay'ı da Türkiye'yi de çok seven Cumhuriyet Halk Partililer var. Bunu öğrenecek."