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Özdemir Bayraktar, vefatının 5. yılında AK Parti Sözcüsü Çelik tarafından anıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında andı. Çelik, NSosyal paylaşımında Bayraktar'ı rahmetle ve saygıyla andığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 'öz güven devrimi'nin emekçilerinden, vesayete karşı mücadelenin öncülerinden, Milli Teknoloji Hamlemizin liderlerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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