Özdağ: Yurt Görevlilerinin İhmali Gençlerimizin Güvenliğini Tehdit Ediyor

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan güvenlik ihlalleri üzerine yaptığı açıklamada, yurt personelinin ihmali nedeniyle öğrencilerin eşyalarının zarar gördüğünü belirtti. Güvenlik önlemlerinin eksik olduğunu vurgulayan Özdağ, durumun takipçisi olacağını ifade etti.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Anneler, babalar evlatlarını sizlere emanet ediyor. Gençlerimiz güvenle barınsın, eşyaları korunsun diye devlete teslim ediliyor. Ancak görüyoruz ki yurt personelinin ihmali yüzünden en basit güvenlik tedbiri dahi sağlanamıyor. Zam yapmaya geldi mi yüzde 40'lık artışı tek kalemde yapıyorsunuz. Ama iş güvenlik ve denetime geldiğinde ortada yoksunuz. Bu aymazlığın hesabını vermek zorundasınız" ifadesini kullandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin kilitli dolapları ve baza altına bıraktıkları eşyalarının zarar gördüğü iddiaları üzerine sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Özdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er'e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerimizin kilitli dolaplarına ve baza altına bıraktıkları eşyalarına dahi sahip çıkılamıyorsa, orada güvenden nasıl söz edebiliriz? 'Hani onlar emanete ihanet etmezdi.' Anneler, babalar evlatlarını sizlere emanet ediyor. Gençlerimiz güvenle barınsın, eşyaları korunsun diye devlete teslim ediliyor. Ancak görüyoruz ki yurt personelinin ihmali yüzünden en basit güvenlik tedbiri dahi sağlanamıyor. Zam yapmaya geldi mi yüzde 40'lık artışı tek kalemde yapıyorsunuz. Ama iş güvenlik ve denetime geldiğinde ortada yoksunuz. Bu aymazlığın hesabını vermek zorundasınız."

Özdağ, açıklamasında yaşanan ihmalin takipçisi olacağını belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
