Özdağ, Düzce depreminin yıl dönümünde İstanbul depremine önlem alınmadığını söyledi

Özdağ, Düzce depreminin yıl dönümünde İstanbul depremine önlem alınmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Özdağ, yıllardır uyarmasına rağmen yaklaşan büyük İstanbul depremi için hiçbir önlem alınmadığını ifade etti.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, "Deprem ülkemizin gerçeği ama ihmalin de ülkemizin gerçeğine dönüşmesini izliyoruz. Yıllardır her platformda uyarmama rağmen halen yaklaşan büyük İstanbul depremi için hiç bir önlem alınmıyor" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1999 Düzce depreminin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Deprem ülkemizin gerçeği ama ihmalin de ülkemizin gerçeğine dönüşmesini izliyoruz. Yıllardır her platformda uyarmama rağmen halen yaklaşan büyük İstanbul depremi için hiç bir önlem alınmıyor" ifadesini kullandı.