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Özdağ'dan Bakan Tekin'e: "Cumhuriyet'le Osmanlı Arasında Bir Kavga Yok, Kavga Senin Cumhuriyet'le Kavgan"

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirerek, Cumhuriyet ile Osmanlı arasında bir kavga olmadığını, Tekin'in Kurtuluş Savaşı'nı yanlış yorumladığını söyledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirerek, "Cumhuriyet'le Osmanlı arasında bir kavga yok. Kavga senin Cumhuriyet'le kavgan. Senin, Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı'dan kurtulmak zannetmen" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'yla zaten barışık. Türkiye Cumhuriyeti, 16 Türk devletini Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızla milli tarih bilincine çevirdi. Cumhuriyet'le Osmanlı arasında bir kavga yok. Kavga senin Cumhuriyet'le kavgan. Senin, Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı'dan kurtulmak zannetmen" değerlendirmesini yaptı.

Tekin'i Kurtuluş Savaşı üzerinden eleştiren Özdağ, "Üzerinden 104 sene geçtikten sonra Kurtuluş Savaşı'nın koskoca Osmanlı'dan kurtulmak için yapıldığına inanan gayri milli eğitimsizlik bakanı Yusuf Tekin" ifadesini kullandı.

Özdağ, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yusuf Tekin 1918-1923 arasında İstanbul'da padişah Vahdettin'e sadık kalır, Damat Ferit hükümetinde eğitim bakanı olur, Anzavur'un güçlerine destek olur, Nemrut Mustafa Divanı'nı alkışlar mıydı? Ne dersiniz? Yusuf Tekin hangi tarafta yer alırdı? Vahdettin'in mi yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün mü?"

Kaynak: ANKA
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