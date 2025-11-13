Haberler

Özcan Deniz'in Yeni Filmi 'Son Yemek' Çekimleri Tamamlandı

Özcan Deniz'in Yeni Filmi 'Son Yemek' Çekimleri Tamamlandı
Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği 'Son Yemek' filminin çekimleri sona erdi. Başrolde Deniz ve Öykü Karayel'in yer aldığı film, aşk hikayesini konu alırken sadece Prime Video'da yayınlanacak.

Özcan Deniz'in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu yeni filmi "Son Yemek"in çekimleri sona erdi.

Prime Video'dan yapılan açıklamaya göre, başrolde Deniz'in yanı sıra Öykü Karayel'in yer aldığı filmde ayrıca Nejat İşler ve Tilbe Saran oynuyor.

Yapımcılığını Net Yapım ve Mahzen Media'nın yaptığı film, Prime üyelerine özel olarak sadece Prime Video'da yayınlanacak.

Bir aşk hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle:

"Yetenekli piyanist Sebahat, gizemli tetikçi Bekir'in hayatını kurtarınca aralarında şehvetli bir aşk başlar ancak Bekir aniden ortadan kaybolur. Yıllar sonra Bekir geri döndüğünde Sebahat'i başka bir adamla evlenmiş bulur. Fakat onun evliliği, yeniden alevlenen tutkulu bağlarına karşı koyamaz. Şimdi komşularıyla hikayesini paylaşan Sebahat, aşk ve sadakat arasında imkansız bir karar vermek zorundadır."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
