Özbekistan ve Türkmenistan Arasında Stratejik Ortaklık Vurgusu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede resmi temaslarda bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya gelerek, iyi komşuluk ve stratejik ortaklığın pekiştirilmesi konularını ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, ülkesinin tarihi Semerkant şehrinde Berdimuhamedov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Görüşmede, Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesiyle ilgili meseleleri ele alan Mirziyoyev ve Berdimuhamedov, ayrıca çok yönlü ilişkileri siyasi, parlamentolar arası, ticari-ekonomik, ulaşım ve taşımacılık, kültürel ve insani alanlarda hızla gelişmekte olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mirziyoyev ve Berdimuhamedov, ayrıca bu yıl Özbekistan'da Türkmenistan Kültür Günleri etkinliği ile Hive şehrinde Özbekistan-Türkmenistan Bölgeler 3. Forumu'nun düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Mirziyoyev ve Berdimuhamedov, "Orta Asya+" formatında yapılması öngörülen zirveler ile bu yıl Taşkent'te düzenlenecek Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 7. Toplantısı gündemi ve bu toplantılara hazırlıkla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev, Berdimuhamedov'a, Özbekistan'ın en yüksek devlet nişanlarından biri olan "Dostluk Nişanı"nı takdim etti.

Mirziyoyev, Berdimuhamedov'un, iki kardeş ülke arasındaki geleneksel dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin pekiştirilmesine büyük katkıda bulunduğunu ve kişisel çabaları sonucunda bugün Özbek-Türkmen ilişkilerinin yüksek seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Berdimuhamedov, ülkedeki temasları kapsamında, Mirziyoyev ile Semerkant'taki Hazreti Hızır Külliyesi'ni ziyaret ederek, merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarına çelenk bıraktı.

Mirziyoyev ve Berdimuhamedov ayrıca "İpek Yolu Semerkant" uluslararası turizm merkezindeki "Ebedi Şehir" külliyesinde düzenlenen kültürel etkinliğe katıldı.

Etkinlik kapsamında iki ülke halklarının zengin kültürel mirasını yansıtan el sanatları sergisi düzenlenirken Özbek ve Türkmen halk oyunları da gösterildi.???????