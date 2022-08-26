Özbekistan: Semerkant'ta yapılacak ŞİÖ Zirvesi'ne 14 devlet başkanı katılacak

Özbekistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeki (ŞİÖ) Milli Koordinatörü Rahmatulla Nurimbetov, eylülde Semerkant şehrinde düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 14 ülkenin devlet başkanının katılacağını belirtti.

Nurimbetov, 15-16 Eylül'de yapılacak ŞİÖ Zirvesi'ne hazırlık çalışmalarıyla ilgili basın mensupları için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Nurimbetov, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 14 ülkenin devlet başkanları ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey yöneticilerinin katılmasının planlandığını belirterek bu zirvede örgüte üye ülkeler arasında ticari-ekonomik, yatırım, turizm, kültürel ve insani alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 20'den fazla anlaşmanın imzalanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Zirveye örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirten Nurimbetov, zirveye ayrıca örgütün diyalog ortağı ülkelerden de üst düzey katılımların olacağını dile getirdi.

Nurimbetov, ayrıca Türkiye'nin, Özbekistan'ın yakın stratejik ortağı ve kardeş ülke olduğunu belirterek "Günümüzde bölgedeki gelişmeler ve Özbekistan'ın dış politik hedefleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye gibi bir ülkenin ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet edilmesi yerinde bir karar. Bu, tüm örgüt üyesi ülkeler tarafından desteklendi." dedi.

15 Haziran 2001'de kurulan ŞİÖ'ye üye ülkeler Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan olarak sıralanıyor. Türkiye, örgüte 2012'de diyalog ortağı olmuştu.