Özbekistan, İsrail'in İran'a Saldırılarına Derin Endişe Duyuyor

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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirerek taraflara itidal çağrısında bulundu. Bakanlık, askeri eylemlerin derhal durdurulması ve sorunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından derin endişe duyduklarını belirterek, tarafları azami itidal göstermeye çağırdı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, insanların ölümüne ve Orta Doğu'daki durumun daha da gerginleşmesine neden olan İsrail'in İran'a saldırısı konusunda ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, askeri eylemleri derhal durdurmaya ve sorunu siyasi-diplomatik yolla çözmeye çağırıyoruz. Büyük çaplı bir çatışmaya yol açabilecek ciddi durumun daha da tırmanmasından endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Özbekistan'ın bölgesel istikrarı güçlendirme taahhüdünü bir kez daha teyit ettiği vurgulanan açıklamada, çatışmayı azaltma çabalarına yardımcı olmaya hazır olduğu aktarıldı.

Öte yandan Özbekistan'ın İran ve İsrail'deki büyükelçilikleri, bu ülkelerdeki Özbek vatandaşlarını güvenlik tedbirlerine titizlikle uymaya çağırdı.

Bu arada, Özbekistan Hava Yolları, Orta Doğu ülkelerine düzenlediği uçak seferlerini geçici olarak iptal etti.???????

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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