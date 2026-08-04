Özbekistan'ın Buhara kenti aşırı sıcakların etkisi altında
BUHARA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Özbekistan'ın Buhara kentindeki tarihi bir mimari yapı, 3 Ağustos 2026. Özbekistan'ın güneybatısındaki tarihi Buhara kenti, aşırı sıcakların etkisi altında.
BUHARA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Özbekistan'ın Buhara kentindeki tarihi bir mimari yapı, 3 Ağustos 2026.
Özbekistan'ın güneybatısındaki tarihi Buhara kenti, aşırı sıcakların etkisi altında. Kentte gündüz sıcaklıkları günlerdir 35 santigrat derecenin üzerinde seyrediyor. (Fotoğraf: Zafar Khalilov/Xinhua)
Kaynak: Xinhua