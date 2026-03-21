Haberler

Özbekistan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan'da baharın ve doğanın yenilenmesini simgeleyen Nevruz Bayramı, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla yapılan resmi kutlamalarla kutlandı. Tüm ülkede yapılan etkinlikler, barış, dostluk ve işbirliği mesajlarıyla doluydu.

Özbekistan'da, baharın ve doğanın yenilenmesi ile uyanışının müjdecisi olan Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

Gece ile gündüzün eşit olduğu, doğu halklarında yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı dolayısıyla Özbekistan'ın tüm il ve ilçe merkezleri ile köy ve mahallelerinde kutlamalar yapılıyor.

Başkent Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Nevruz Bayramı resmi kutlamaları düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bu yıl adeta iki büyük nehrin birleşmesi gibi Nevruz ile Ramazan Bayramı'nı birlikte kutladıklarını belirterek, doğanın uyanışı ve ruhun arınmasını simgeleyen Nevruz'un Özbekistan'a huzur ve bereket getirmesini diledi.

Mirziyoyev, binlerce yıldır halklar arasında manevi bir köprü işlevi gören Nevruz'un barış, dostluk ve işbirliği mesajlarının günümüzün zor ve çalkantılı döneminde daha da önem kazandığını kaydetti.

Özbekistan'da yaşayan 130'dan fazla etnik grup ve topluluk temsilcisinin Nevruz Bayramı'nı bir arada sevinç ve coşkuyla kutladığını ifade eden Mirziyoyev, "Bu uyum ve dayanışma, Yeni Özbekistan'ı birlikte inşa etmenin en sağlam teminatıdır." dedi.

Mirziyoyev, toplumda etnik ve dini uyumun güçlendirilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayarak, "Bu çerçevede komşu ve kardeş ülkelerle birlikte, tek bir Orta Asya sesi olarak bölgemizin barış, kardeşlik ve işbirliği alanı olarak itibarını artırmaya öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşmasının ardından konser ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Tören alanında kurulan bayram sofrasında davetlilere Nevruz'a özgü sümelek tatlısı, kök samsa ve Özbek pilavı ikram edildi. Mirziyoyev de etkinliğin düzenlendiği alanı gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

Nevruz dolayısıyla ülkede 4 gün resmi tatil ilan edildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

