Özbekistan Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Soylu'dan TTSO'ya ziyaret

Özbekistan Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre Soylu, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve Meclis Başkanı Şadan Eren ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soylu, Özbekistan - Trabzon ilişkilerinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, "Amacımız bu ilişkileri ticari ve sosyal olarak geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Çelebi de, Taşkent - Trabzon arasında tarifeli direkt uçak seferlerin konulmasını istediklerini aktararak, "Başta turizm, sağlık turizmi, inşaat ve gıda sektörlerinde güçlü bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşılıklı turizm hareketine bu yaz döneminde hız kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca diğer sektörlerde de iş insanlarının karşılıklı ziyaretleriyle güçlü bir ağ yaratmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Trabzon'da fahri konsolosluğun bulunması, ayrıca Buhara ile kardeş kent olmamız da önemli artılar." değerlendirmesinde bulundu.