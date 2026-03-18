Özbekistan Cumhuriyeti, Nevruz Bayramı'nda Hataylı afetzedeleri misafir edecek

Özbekistan Cumhuriyeti, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, öksüz ve yetim çocukların da yer aldığı 160 afetzedeyi Nevruz Bayramı dolayısıyla misafir edecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yayımladığı mesajında, Arsuz Özbek Mahallesi'ne inşa edilen deprem konutlarında yaşayan afetzedeler ile Valiliğin "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında desteklenen öksüz ve yetim çocukların yer aldığı 160 kişilik kafilenin Özbekistan'a gideceklerini açıkladı.

Masatlı, mesajında şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki bu ziyaret, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek, gönül coğrafyamızdaki birliğin ve beraberliğin daha güçlü şekilde hissedilmesine vesile olacaktır. Hataylı hemşehrimizin Özbekistan'da göreceği hüsnükabul, milletlerimiz arasındaki muhabbetin ve kardeşliğin yeni bir tezahürü olacaktır. Bu nazik davet, yalnızca bir misafirperverlik örneği değil aynı zamanda Türk dünyasının dayanışma ruhunu ve zor zamanlarda kenetlenen kardeşlik bağlarını gösteren çok kıymetli bir vefa tablosudur. Hatay'ımız kendisine uzanan dost elini aslan unutmayan kadim bir şehirdir."

Masatlı, desteklerinden ötürü Hataylılar adına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Mirziyoyev, 29 Ocak'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında Hataylı depremzedeleri ülkesinde misafir edeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Gündemi sarsan İsrail iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Tur rehberi Mısır'da 4 bin yıllık piramide çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

Tarihi ayıp! 4 bin yıllık piramide çizdikleri başına dert oldu
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü