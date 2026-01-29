Haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı için Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
