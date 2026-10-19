Özat, çevrim içi görev için MEB'in bilgisayar ve internet sağlamasını istedi

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenlere internet üzerinden çevrim içi ölçme ve değerlendirme görevi verilmesine tepki göstererek, bu görevler için gerekli bilgisayar ve internet altyapısının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medya hesabından, öğretmenlere çevrim içi ölçme ve değerlendirme görevi verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özat açıklamasında şunları kaydetti:

"En düşük internet paketi 800 TL! En ucuz bilgisayar 500 dolar! Sayın Milli Eğitim Bakanı, öğretmene 24 saat internet üzerinden çevrim içi ölçme ve değerlendirme görevi vereceksiniz. Peki, bu görevi yerine getirmesi için gerekli bilgisayarı ve interneti neden sağlamıyorsunuz? Öğretmenin özel hayatına müdahaleyi bir kenara bırakalım; öğretmen, bakanlığın verdiği görevi yerine getirmek için açlık sınırı düzeyindeki maaşından bilgisayar ve internet mi almak zorunda? Eğitim Gücü Sen üyesi öğretmenimin ne bilgisayarı var ne interneti ne de akıllı telefonu! Bakanlık da sağlamamış. Şimdi ne yapacaksınız?

Yarın bir öğretmen, 'Maaşımla internet ve bilgisayar alamıyorum. Bakanlık da sağlamıyor. Verdiğiniz görevi hangi imkanla yerine getireceğim?' derse ne cevap vereceksiniz? Öğretmeni kendi cebinden bilgisayar almaya, internet faturası ödemeye hangi mevzuata dayanarak zorlayacaksınız? Sağlamadığınız imkanlarla yerine getirilmesini istediğiniz bir görev nedeniyle öğretmenden nasıl hesap soracak, hangi gerekçeyle soruşturma açacaksınız? Buyurun, madem bu görevleri veriyorsunuz, öğretmenlerimizin internetini, telefonunu ve bilgisayarını da sağlayın! Gerekli imkanları sağlayın, Eğitim Gücü Sen üyeleri de gereğini yapar, görevden kaçmaz! Ancak öğretmenin özel hayatını yok sayarak, kendi cebinden karşılamak zorunda olmadığı teknolojik imkanları ona yükleyerek görev dayatılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz! Öğretmenin maaşı, bakanlığın teknoloji bütçesi değildir!"

Kaynak: ANKA