Özalp'te kazan dairesindeki borunun patlaması sonucu 3 iş yerini su bastı

Van'ın Özalp ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesindeki su borusunun patlaması sonucu 3 iş yeri ve mescidi su bastı.

Van'ın Özalp ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesindeki su borusunun patlaması sonucu 3 iş yeri ve mescidi su bastı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş merkezinin kazan dairesindeki su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Binadaki 3 iş yeri ve mescidi su bastı. Haber verilmesi üzerine binaya gelen itfaiye ekipleri, vidanjör desteğiyle iş yeri ve mescitteki suyu tahliye etti.

İş yerlerindeki bazı eşyalar hasar gördü.