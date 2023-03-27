Özalp'te kazan dairesindeki borunun patlaması sonucu 3 iş yerini su bastı
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Van'ın Özalp ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesindeki su borusunun patlaması sonucu 3 iş yeri ve mescidi su bastı.
Van'ın Özalp ilçesinde bir iş merkezinin kazan dairesindeki su borusunun patlaması sonucu 3 iş yeri ve mescidi su bastı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş merkezinin kazan dairesindeki su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Binadaki 3 iş yeri ve mescidi su bastı. Haber verilmesi üzerine binaya gelen itfaiye ekipleri, vidanjör desteğiyle iş yeri ve mescitteki suyu tahliye etti.
İş yerlerindeki bazı eşyalar hasar gördü.
Kaynak: AA / Güncel