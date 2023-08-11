Özalp'ta rögara düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı
Güncel Haberler
Van'ın Özalp ilçesinde rögara düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde rögara düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında otlatılan koyunlardan biri üzeri açık olan rögara düştü.
Haber verilmesi üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri, koyunu düştüğü yerden çıkardı.
Koyun sahibi Yakup Temizaltın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Hakan Sarı - Güncel