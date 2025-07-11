Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İçin Eylem

HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin Şişli ve Beylikdüzü'nde eylem yaptı.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi önünde toplanan gruptakiler döviz ve pankart açtı.

Burada grup adına açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı, ocak ayından bu yana imzalanmasını bekledikleri Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gelinen noktanın işçiler açısından hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Yazıcı, 600 bin kamu işçisinin aylardır zam almadan hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, "İşçinin yüzünü güldürecek tek gerçek Kamu Çerçeve Protokolünün işçinin talepleri doğrultusunda hemen imza altına alınması ve toplu iş sözleşmelerinin bir an önce bitirilmesidir." dedi.

Gruptakiler 15 dakika oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

Sendika üyeleri, Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi A Blok girişinde de toplanarak çeşitli sloganlar attı. Burada grup adına açıklamayı bir işçinin kız çocuğu okudu. Bir süre devam eden oturma eyleminin ardından grup dağıldı.