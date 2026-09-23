Haberler

Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yrd. Azboy, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Onar'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti. Ziyarette Azboy'a Yavuz Aksanoğlu, Elif Sağlam ve beraberindeki heyet eşlik etti; Onar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette Azboy'a, Öz Sağlık-İş Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Aksanoğlu, Öz Sağlık-İş Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Ziyarette Azboy ve beraberindeki heyet, Onar ile bir süre görüştü.

Onar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azboy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar

Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama

Dev maça günler kala korkulan oldu
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Alman siyasetçinin öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı

Öğrenci kredisini ödemek için seçtiği yöntem ülkeyi karıştırdı
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira