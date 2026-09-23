Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yrd. Azboy, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Onar'ı ziyaret etti

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Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette Azboy'a, Öz Sağlık-İş Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Aksanoğlu, Öz Sağlık-İş Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Ziyarette Azboy ve beraberindeki heyet, Onar ile bir süre görüştü.

Onar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azboy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA