Öz Büro-İş Sendikası'ndan "Vergi Çalıştayı"… Baki Gülbaba: Çalışanlar, Gelirleriyle Doğru Orantılı Vergi Konusunda Yıllardır Bir İhmali Yaşadılar

(ANKARA) – Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, sendikasının düzenlediği "Vergi Çalıştayı"na ilişkin, "Kamuoyunun bu çalıştayı doğru okumasını çok istiyoruz. Sizin aracılığınızla da kamuoyuna da seslenmek istiyorum: Çalışanlar, gelirleriyle doğru orantılı vergi konusunda yıllardır bir ihmali yaşadılar. Bu artık sürdürülebilir, absorbe edilebilir, katlanabilir bir nokta olmaktan çıktı. Bu noktada bu çalıştayın sonuçlarını hem kitap haline getireceğiz, hem de ilgili devlet kurumlarıyla buradaki bilimsel verileri, çıktıları paylaşacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, vergi konusunun Türkiye'nin fay hatlarından biri olduğunu belirterek, sendikasının Ankara'da düzenlediği Vergi Çalıştayı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Çok önemli bir sorun olan vergi konusunu işliyoruz. Akademik bir çerçevede bilimsel veriler ve parametreler dışında slogandan, retorikten, ezberlerden, şablonlardan bağımsız olarak konuyu, hocalarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Vergi konusunun, özellikle çalışanlar üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ülkemize yeni bir yol haritası, bir algoritma sonucunu çıkarmak için çalıştay düzenledi sendikamız."

"Vergi konusunun akademik bir bakış açısıyla ele alınmış olması Türkiye'nin çok büyük bir ihtiyacıydı"

Sendikamızın 15. kuruluş yıl dönümünde böylesine önemli bir konuyu gündeme getirmenin sorumluluğuyla birlikte sonuçlarının ülkemize son derece verimli, faydalı ve yararlı olacağını düşünüyoruz. Vergi konusunun akademik bir bakış açısıyla ele alınmış olması Türkiye'nin çok büyük bir ihtiyacıydı. Biz de bu nedenle çok önemli bir günde, sendikamızın 15. kuruluş yıl döneminde vergi konusunu etrafı bir şekilde ele aldık.

"Hedefimiz, bu yılın sonuna kadar vergi konusunda, önce vergi esas tutarlarının güncellenmesi"

Buradan elde etmek istediğimiz sonuç: Özellikle vergi konusunun çalışanların yaşam kalitesine getirdiği olumsuzluğu yeniden ilgililerin gündemini getirmek istiyoruz. Sağlıklı ve hakkaniyetli veriler ışığında bir yol haritasının çok yaşat olduğunun farkındayız. Bize göre şu anda çalışanların bordrosundaki vergi hikayesi öncelikle vergiyi esas olan matrahların, tutarların rasyonel gerçeklikler doğrultusunda güncellenmesi gerekiyor. Daha sonra yüzde 15 ile başlayan ve 35'lere kadar çıkan oranların sağlıklı bir şekilde yeniden ele alınması gerekiyor. Hedefimiz, bu yılın sonuna kadar vergi konusunda, önce vergi esas tutarlarının güncellenmesi, 2027 Ocak ayı itibarıyla da bu ortaya çıkan tablonun yüzde 15 olarak sabitlenmesidir.

Böyle olması halinde bütçemizin ve özellikle de bugünün dünya konjonktüründe Cumhurbaşkanımızın altını çok sık çizdiği iç cephenin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir sosyolojik, psikolojik faydası olacak. Biz çalışanlar, üretenler, hayatı var edenler olarak elbette ki ülkemizin güçlü olmasının, büyük olmasının, küresel güçlerle mücadele etmesinin bütün yollarında var olmak istiyoruz. Eğer vergi bu anlamda önemli bir katkı sağlayacaksa o vergiyi de vermek konusunda çalışanların herhangi bir olumsuz negatif düşünceleri yok.

"Umarım ülkemize, üyelerimize, vatanımıza çok hayırlı bir sonuç çıkacaktır bu çalıştaydan"

Kamuoyunun bu çalıştayı doğru okumasını çok istiyoruz. Sizin aracılığınızla da kamuoyuna da seslenmek istiyorum: Çalışanlar, gelirleriyle doğru orantılı vergi konusunda yıllardır bir ihmali yaşadılar. Bu artık sürdürülebilir, absorbe edilebilir, katlanabilir bir nokta olmaktan çıktı. Bu noktada bu çalıştayın sonuçlarını hem kitap haline getireceğiz, hem de ilgili devlet kurumlarıyla buradaki bilimsel verileri, çıktıları paylaşacağız. Umarım ülkemize, üyelerimize, vatanımıza çok hayırlı bir sonuç çıkacaktır bu çalıştaydan. Temel amacımız bu."

Öte yandan, Vergi Çalıştayı'nda açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ilk oturumda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Aydın Başbuğ "Vergileme Zamanının Vergi Adaletine Etsisi" başlığıyla, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez "Verginin Amaçları ve Vergi Adaleti" başlığıyla ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ak "Vergi Adaleti Kavramının Gelişimi Üzerine Değerlendirme" başlığıyla açıklamalarda bulundu.

İkinci oturumda Pamukkale Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan "Vergi ve Teşviklerinin Borsa İstanbul Firmaları Üzerindeki Etkisi" başlığıyla, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Somuncu "Ücret Gelirinin Vergilendirilmesinde Yaşanan Sorunlar" başlığıyla, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Gökbel "Ücretlerin Vergilendirilmesinde Vergi Birimi Olarak Aile" başlığıyla ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Ayyıldırım "Vergilendirmede Adalet İlkesinin Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi" başlığıyla açıklamalarını gerçekleştirdi. Oturumların ardından Öz Büro-İş Sendikası, konuşmacılara plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA