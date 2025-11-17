Oyuncular Sendikası'ndan Yapay Zeka Projelerine Sert Tepki

(ANKARA) - Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Mesleğimizi insan olmaksızın yapılır hale getiren, sanatı algoritmalara teslim eden hiçbir yaklaşım Oyuncular Sendikası tarafından tasvip edilmemektedir. Tüm meslektaşlarımızı, yapay zeka temelli projelerde yer almadan önce haklarını, mesleki dayanışmayı ve etik sorumluluğu gözetmeye çağırıyoruz. Sanat, insan emeğiyle var olur. Yapay zeka, insanın yerine değil, yanında olmalıdır." denildi.

Vitpepper Studios, yeni projesi "TESSERACT"ın fragmanı yayınlandı. Klonlanmış gerçek aktörlerin dijital kopyalarının yer aldığı ve yapay zeka tarafından üretilen ilk dizi olan TESSERACT'a Oyuncular Sendikası'ndan sert tepki geldi. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde basına yansıyan, Vitpepper Studios adlı yapım şirketinin, TESSERACT adlı tamamen yapay zekayla üretileceği açıklanan, sektörde çalışan oyuncuların dijital kopyalarıyla yer aldığı iş, mesleğimiz açısından kaygı verici bir gelişmedir. Yapay zeka teknolojileri yaratıcı alanlarda destekleyici bir araç olabilir; ancak bu teknolojinin, oyuncunun bedenini, sesini, emeğini ve kendini ikame edecek şekilde kullanılması kabul edilemez. Oyuncuların kendi dijital kopyalarının kullanımına onay vermesi, kısa vadede kişisel bir tercih gibi görünse de, uzun vadede mesleğimizi ve gelecek kuşakları doğrudan tehdit etmektedir.

Bu tür projelerde, yapımcılar ve platformlar kadar, oyuncuların da etik sorumluluğu vardır. Mesleğimizi insan olmaksızın yapılır hale getiren, sanatı algoritmalara teslim eden hiçbir yaklaşım Oyuncular Sendikası tarafından tasvip edilmemektedir. Tüm meslektaşlarımızı, yapay zeka temelli projelerde yer almadan önce haklarını, mesleki dayanışmayı ve etik sorumluluğu gözetmeye çağırıyoruz. Sanat, insan emeğiyle var olur. Yapay zeka, insanın yerine değil, yanında olmalıdır."