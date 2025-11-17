Haberler

Oyuncular Sendikası'ndan Yapay Zeka Projelerine Sert Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncular Sendikası, Vitpepper Studios'un yapay zeka ile üretilen 'TESSERACT' adlı projesine karşı çıkarak, sanatın insan emeğiyle var olduğunu ve yapay zekanın sanatın yerini alamayacağını vurguladı. Sendika, meslektaşlarını etik sorumluluğa ve dayanışmaya davet etti.

(ANKARA) - Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Mesleğimizi insan olmaksızın yapılır hale getiren, sanatı algoritmalara teslim eden hiçbir yaklaşım Oyuncular Sendikası tarafından tasvip edilmemektedir. Tüm meslektaşlarımızı, yapay zeka temelli projelerde yer almadan önce haklarını, mesleki dayanışmayı ve etik sorumluluğu gözetmeye çağırıyoruz. Sanat, insan emeğiyle var olur. Yapay zeka, insanın yerine değil, yanında olmalıdır." denildi.

Vitpepper Studios, yeni projesi "TESSERACT"ın fragmanı yayınlandı. Klonlanmış gerçek aktörlerin dijital kopyalarının yer aldığı ve yapay zeka tarafından üretilen ilk dizi olan TESSERACT'a Oyuncular Sendikası'ndan sert tepki geldi. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde basına yansıyan, Vitpepper Studios adlı yapım şirketinin, TESSERACT adlı tamamen yapay zekayla üretileceği açıklanan, sektörde çalışan oyuncuların dijital kopyalarıyla yer aldığı iş, mesleğimiz açısından kaygı verici bir gelişmedir. Yapay zeka teknolojileri yaratıcı alanlarda destekleyici bir araç olabilir; ancak bu teknolojinin, oyuncunun bedenini, sesini, emeğini ve kendini ikame edecek şekilde kullanılması kabul edilemez. Oyuncuların kendi dijital kopyalarının kullanımına onay vermesi, kısa vadede kişisel bir tercih gibi görünse de, uzun vadede mesleğimizi ve gelecek kuşakları doğrudan tehdit etmektedir.

Bu tür projelerde, yapımcılar ve platformlar kadar, oyuncuların da etik sorumluluğu vardır. Mesleğimizi insan olmaksızın yapılır hale getiren, sanatı algoritmalara teslim eden hiçbir yaklaşım Oyuncular Sendikası tarafından tasvip edilmemektedir. Tüm meslektaşlarımızı, yapay zeka temelli projelerde yer almadan önce haklarını, mesleki dayanışmayı ve etik sorumluluğu gözetmeye çağırıyoruz. Sanat, insan emeğiyle var olur. Yapay zeka, insanın yerine değil, yanında olmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.