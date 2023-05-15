Oyuncu Zeynep Beşerler Hakkında Seçim Sonuçlarına İlişkin Paylaşımları Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin sonuçlarına yönelik yanıltıcı bilgiler paylaşılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelilerden birinin de Twitter üzerinden paylaşım yapan oyuncu Zeynep Beşerler olduğu belirtildi.

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin sonuçlarına yönelik yanıltıcı bilgiler paylaşılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelilerden birinin de Twitter üzerinden paylaşım yapan oyuncu Zeynep Beşerler olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimlerinin sonuçlarına ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesaplarından gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte, kamu düzenini bozmaya yönelik, gerçeğe aykırı bilgileri yayan ve provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILAN KİŞİLER ARASINDA ZEYNEP BEŞERLER DE MEVCUT

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı tespitlerde oyuncu Zeynep Beşerler'in de şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, Zeynep Beşerler, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarına ilişkin 'Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla, yazık" ifadelerini kullandı.