Oyuncu Serhat Kılıç, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

(ANKARA) - Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşamını yitiren oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Cenaze namazına, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Taner Karadağlı'nın yanı sıra Kılıç'ın ailesi, yakınları, çok sayıda sanatçı ve vatandaş katıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker de törene çelenk gönderdi.

Serhat Mustafa Kılıç'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA