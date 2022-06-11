Oyuncu Meryem Uzerli, Sinema Söyleşilerine konuk oldu - Haberler

Oyuncu Meryem Uzerli, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ikinci kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeki Sinema Söyleşilerinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun yönetimini üstlendiği söyleşi, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Söyleşide Uzerli, gençlerin enerjisine hayran kaldığını, öğrencilerle bir arada olmaktan ve onların gösterdiği bu sevgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, Türk sinemasının sanatsal dünyasının, gurur verici olduğunu belirterek "Hangi ülkelere gidersem gideyim Türk sineması ve Türk dizilerinden bahsediyorlar. Ülkemizde çok başarılı sanatçılar, inanılmaz yetenekli oyuncular, yönetmenler, projeler var. Bu başarıları duyuyor olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Yönetmen Ferzan Özpetek'e büyük hayranlık beslediğini dile getiren Uzerli, "Ferzan Bey'in 'Karşı Pecere' filmini yanılmıyorsam 15 kere izlemişimdir, çok severim. Bence kendisi olağanüstü bir yönetmen." dedi.

Oynadığım tüm karakterlere bağ kurdum ve her biri bende iz bıraktı"

Meryem Uzerli, Öykü Karayel'in oyunculuğunu da çok beğendiğini ve kendisini çok yetenekli bulduğunu söyleyerek eğer bir gün kendi hayatının filmi çekilirse adının "Her Zaman Umut" olmasını, kendisini de Öykü Karayel'in oynamasını istediğini belirtti.

Dünyada birçok ülkeyi gezen Uzerli, oynadığı karakterlere göre seyirciler tarafından tanınmasına ilişkin ise şunları anlattı:

"Ülkeye göre değişiyor. Bazen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden 'Suzi' diyorlar. Bazen 'Hürrem' diyorlar, bazen de 'Meryem'. Bazı ülkelerde 'Annemin Yarası' filminden 'Mariya' diyorlar. Benim içinse her proje ve her karakter bende iz bırakmıştır. Hayatımızda buluştuğumuz, tanıştığımız ve bağ kurduğumuz insanların bizde bıraktıkları izler gibi bende oynadığım tüm karakterlere bu bağı kurdum ve her biri bende iz bıraktı."

Yeni bir projeye hazırlandığını ve yakın zamanda da çekimlerinin başlayacağına işaret eden başarılı oyuncu, değerlendirmeyi düşündüğü sinema projelerinin de olduğunu sözlerine ekledi.