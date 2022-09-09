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Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Olayın arkasındaki sır perdesi aralandı

Güncel Haberler

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin intihar eden annesi 82 yaşındaki Akçe Sürmeli'nin cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi. Kolon kanseri tedavisi gören talihsiz kadının yaşadığı acılara dayanamayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple asarak intihar etti.

Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli'nin yaşadığı acılar nedeniyle intihar etmesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli'nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.

Akçe Sürmeli'nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.

Cenaze töreninden kareler;

OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

OYUNCU ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Sürmeli 3. Sayfa Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Akarsu Muharrem:

Olmadı şimdi.Ali sürmeli öncelikle başınız Sağolsun.Ama Annenin hastalığı ağır acıları ağır madem niye orda yanlız bıraktınız.Ha diyeceksin ki bakıcısı var yokk olmaz.Şimdi dersin keşke son günlerini görseydim ama ne diyeyim ki( ANA)

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seyfullah aydın:

allah rahmet eylesin Allah bu hastalığı düşmanıma bile vermesin kul yetim mazlum hakkı yiyenler devletin malını çalan çırpan eşe dosta yandaşa peşkeş çekenler ve bunlara bile bile arka çıkanlar vebal altındadır onların öte yanda vay haline onlar için orada çok büyük azap var

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mardinli yiğit:

üzdün beni teyzem..

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