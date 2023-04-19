"Oyumuz yüzde 7-9 oranında" diyen Oğan'dan çok konuşulacak sözler: Muharrem İnce'nin oyları bana geçti

Katıldığı programda seçime dair değerlendirmelerde bulunan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, medyanın Muharrem İnce'yi tükettiğini ve İnce'nin oylarının kendisine geçtiğini söyledi. Halk arasında giderek artan bir ilgi olduğunu belirten Oğan, "Şu an 7-9 oranında oy oranımız var. Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz. Kademeli bir artışı öngördük. Her şey planladığımız gibi gidiyor." dedi.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Habertürk canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seçimlere ilişkin konuşan Oğan, her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirterek oylarının arttığını söyledi.

"MEDYA MUHARREM İNCE'Yİ TÜKETTİ"

Medyanın Muharrem İnce'yi yıprattığını vurgulayan Oğan, "Muharrem İnce'nin oyları bana geçti. Halk arasında giderek artan bir ilgi olduğunu görüyorum. Şu an 7-9 oranında oy oranımız var. Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz. Kademeli bir artışı öngördük. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Medya Muharrem Bey'i tüketti. Medya hızlı girdi Muharrem Bey meselesinde." dedi.

"SİZİN AÇIĞINIZI ARAYAN CİDDİ SOSYAL MEDYA BLOĞU VAR"

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın İnce'nin medyada birtakım şeyler oldu. Fatih Altaylı programında düşüş yaşadı, Babala TV'de öğrencilerle girdiği diyalog. Sakinliği bıraktığınız anda karşınızda iki kitle var. Cumhur ve Millet İttifakı. Sizin açığınızı arayan ciddi sosyal medya bloğu var.

"BİZ KİMSENİN OYUNU BÖLMÜYORUZ"

Biz birinin oyunu bölmüyoruz; bize ait orana sahip çıkıyoruz. Muharrem Bey CHP Genel Başkan adayıydı. En son CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Oy kitlesinin ana eksenini CHP seçmeni oluşturuyor. CHP'nin adayı var. Sayın Erdoğan da siyasal İslam ve muhafazakar kitlenin adayı. Türkiye'nin siyasal yelpazesi içinde Türk milliyetçileri, Atatürkçüler gerçeği var. Bu kitlenin adayı yoktu. Türk milliyetçileri ne milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen Erdoğan'a ne de demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçen diye Kılıçdaroğlu'na evet demez. Türk milliyetçileri ne domuz bağı ne Kandil Dağı der.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 30'U AŞIP İKİNCİ TURA KALMAK"

Bizim Atatürk ve Türk milliyetçileri adayı olarak çıkmamız tabanı konsolide etti. Şimdi amacımız ikinci halkayı konsolide etmek. Son haftada yüzde 30'u aşıp ikinci tura kalmak."