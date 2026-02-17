Oymapınar Barajı'nda kontrollü su bırakma işlemi yapıldı
Manavgat'taki Oymapınar Barajı'nda yoğun yağışlar nedeniyle su tahliyesi yapıldı. Ekipler, planlı bir şekilde su bırakma işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşlar, ırmak kenarında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajı'nda kontrollü şekilde su bırakma işlemi gerçekleştirildi.
İlçede yağışların fazla olması nedeniyle dolan barajdaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.
Ekiplerce suyun tahliyesi kontrollü ve planlı bir şekilde gerçekleştirildi. Yüksek debiyle akışa geçen suyun oluşturduğu manzara dikkati çekti.
Öte yandan ekipler, ırmak kenarında bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA " / " + Mustafa Karabıyık -