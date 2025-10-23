Haberler

Oymapınar Barajı'nda Kaybolan İrlandalı Turist İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Oymapınar Barajı'nda Kaybolan İrlandalı Turist İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde yüzmek için suya giren İrlandalı turist Antony Dmien Smith kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için suya girip kaybolan İrlandalı turist için arama çalışması başlatıldı.

Alanya'da tatil yapan Antony Dmien Smith (40) kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi.

Dün öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi. Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi.

Kaptanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma gönüllüleri sevk edildi.

Su altı arama kurtarma ekipleri, turistin kız arkadaşının gösterdiği yerdeki yaptıkları dalıştan sonuç alamadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.