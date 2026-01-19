Haberler

Bursa'da Oylat Kaplıcaları yolu kar nedeniyle kapandı: 20 araç mahsur kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolu ulaşıma kapandı. Dönüş yolunda mahsur kalan tatilciler için İnegöl Belediyesi kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolu ulaşıma kapandı. Bölgeden dönüş yolunda olan tatilcilerin bulunduğu 20 araç mahsur kaldı.

İnegöl merkez ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Oylat Kaplıcaları'na giden tatilciler, dönüş yolunda yoğun kar nedeniyle ilerleyemedi. Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 20 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İnegöl Belediyesi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, özellikle kış lastiği bulunmayan araçlarla Oylat Kaplıcaları yolunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
