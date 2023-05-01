Patates soğanlı oy pusulası fotoğrafı Erdoğan'ı mest etti: Benim vatandaşım bu işi biliyor

Yurt dışındaki vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ederken, oyunu kullanan bir gurbetçi sosyal medya hesabından oy pusulasını paylaşmıştı. Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği görülen şahıs, diğer adayların fotoğraflarının üzerine ise soğan, patates ve salatalık koymuştu. Bugün yaptığı konuşmada bu durumu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim vatandaşım bu işi gayet iyi biliyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri önceki gün başladı.

OY PUSULASINI PAYLAŞTI

Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği görülen bir gurbetçi ise oy pusulasının fotoğrafını çekti. Şahsın diğer paylaşımındaki soğan, patates ve salatalık detayı ise dikkat çekti.

"BENİM VATANDAŞIM İŞİNİ BİLİYOR"

Bugün katıldığı bir programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu paylaşımı hatırlattı. Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Avrupa'da herhalde sizler de sosyal medyada görmüşsünüzdür. Cumhurbaşkanlığı için oy verenler, kalkmışlar bu fakire oy vermişler. Yanındaki 3 tanesine de patates, soğan ve salatalık koymuşlar. Benim vatandaşım bu işi gayet iyi biliyor. Bay bay Kemal öğrenecek. Daha yapacak çok iş var." ifadelerini kullandı.