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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'dan BMGK'ye "Gazze konusunda acil harekete geçme" çağrısı

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Oxfam yetkilisi Bushra Khalidi, BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'deki insani felakete karşı acil harekete geçme çağrısı yaparak, tarihin Konseyi toplantı sayısıyla değil eylemleriyle değerlendireceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Küresel İnsani Yardım Politikası Lideri Bushra Khalidi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "Gazze konusunda harekete geçme" çağrısı yaparak, tarihin Konseyi Gazze konusunda kaç toplantı yaptığıyla değil aciliyetle hareket edip etmediği üzerine değerlendireceğini belirtti.

Khalidi, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında Filistin meselesini görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Gazze'de ateşkesin başarısız olduğunu, İsrail'in sivilleri öldürmeye, Gazze'nin küçük bir bölümüne sıkıştırmaya devam ettiğini belirten Khalidi, şunları söyledi:

"Siviller, hala kapana kısılmış, yerinden edilmiş, aç ve korunmasız durumda. Barış, beyanlarla ölçülemez. Barış, insanların yaşayabilmesiyle ölçülmelidir. Ebeveynlerin çocuklarını doyurabilmesi, ailelerin korkmadan uyuyabilmesi, insanların temiz suya erişebilmesi, hastaların tıbbi bakım alabilmesi ve toplulukların yeniden inşa edilebilmesiyle ölçülmelidir."

Gazze'de kurtarma için gerekli olan insani yardım yapısının kasıtlı olarak parçalandığını aktaran Khalidi, BM dahil insani yardım kuruluşlarının işlerini yapmasının Filistinlilere yönelik "toplu cezalandırmanın bir parçası" olarak engellendiğini dile getirdi.

Khalidi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki yıkımı bildiğine, bu konuda 3 yıldır bilgilendirildiğine dikkati çekerek, "Bilgi önemli değil. Önemli olan eylem." dedi.

Konsey'in tarafları daha fazla siyasi müzakerelerden ve silahsızlanmadan sonra değil, şimdi sorumlu tutması gerektiğinin altını çizen Khalidi, "Bu insani felaketin nedenleri politiktir. Gazze halkının, yoksulluklarını ve temel hayatta kalma koşullarını yöneten başka bir çerçeveye ihtiyacı yok. İhtiyaç duydukları şey, kalıcı bir ateşkes." ifadelerini kullandı.

Khalidi, Konsey üyelerine, "Tarih, (Gazze konusunda) kaç raporun hazırlandığını veya kaç toplantının yapıldığını hatırlamayacak. Tarih, hayatların ve geleceklerin yok edildiği bir ortamda, bu Konsey'in aciliyetle, cesaretle ve insanlıkla hareket edip etmediğini değerlendirecektir." şeklinde seslendi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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