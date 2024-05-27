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Ovacık'taki Lidya kaya mezarları turizme kazandırılıyor

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan tarihi Lidya uygarlığına ait kaya mezarlarının turizme kazandırılması için çevre temizliği yapıldı. Ovacık Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Gerdek Boğazı Kaya Mezarları ve Karain Kaya Mezarı çevresinde temizlik yapıldı. Kaymakam Tuğçe Yılmaz, bölgenin tarihi geçmişine ışık tutan bu kültür varlıklarının turizme kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde tarihi Lidya uygarlığına dayanan kaya mezarlarının turizme kazandırılması amacıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Ovacık Kaymakamlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nde Gerdek Boğazı Kaya Mezarları ile mahallenin güneybatısındaki 4 odadan oluşan Karain Kaya Mezarı'nın çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, AA muhabirine, Ovacık'ın doğal güzelliklerinin yanında tarihi zenginliklere de sahip olduğunu söyledi.

Karakoyunlu Mahallesi'nde bazı çalışmalar yaparak bölgedeki kaya mezarlarını turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Mahallede bulunan kaya mezarı, görülmeye değer kültür varlıkları olarak bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır. Kaymakamlık olarak mezarların daha görünür olması için temizlik çalışması yaptırdık. Buranın turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Köy muhtarı Ramazan Yüksel, kaya mezarların Ovacık ilçesine 15, Karabük merkeze ise 37 kilometre uzaklıkta olduğunu aktararak, herkesi kaya mezarları ziyaret etmeye çağırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Tuğçe Yılmaz Karabük Ovacık Turizm Güncel Haberler

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