Karabük'te 4 ev ve ahır yandı

Güncelleme:
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 4 ev, bir ahır ve bir traktör kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının elektrik kaçağından çıktığı düşünülüyor.

Doğanlar köyünde K.K'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikteki 3 ev ve ahıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbüş hayvan telef oldu.

Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kaymakam Kıyak, gazetecilere, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının elektrik kaçağından çıktığının değerlendirildiğini dile getiren Kıyak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

