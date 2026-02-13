Haberler

Tunceli'de karda aracıyla mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar ve tipiye yakalanarak mahsur kalan sürücü, jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aracıyla mahsur kalan sürücü, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Ovacık'tan Hozat ilçesi istikametine doğru aracıyla ilerleyen Sergen B, kar ve tipi nedeniyle Çakmaklı köyü mevkisinde mahsur kaldı.

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan sürücü, güvenli şekilde Ovacık ilçe merkezine getirildi.

Kara saplanan araç ise Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu

Yetişkin içerik üreticileri için düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu