Tunceli'de karda aracıyla mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar ve tipiye yakalanarak mahsur kalan sürücü, jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Ovacık'tan Hozat ilçesi istikametine doğru aracıyla ilerleyen Sergen B, kar ve tipi nedeniyle Çakmaklı köyü mevkisinde mahsur kaldı.
Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden alınan sürücü, güvenli şekilde Ovacık ilçe merkezine getirildi.
Kara saplanan araç ise Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel