Tunceli'de çatıdan aracın üzerine düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir otelin çatısından düşen kar ve buz kütlesi, park halindeki jandarma aracının üzerine düşerek 2 jandarma personelinin yaralanmasına neden oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki katlı binanın çatısından aracın üzerine düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 2 jandarma personeli yaralandı.

Pulur Mahallesi'ndeki iki katlı bir otelin çatısında biriken kar ve buz kütlesi, park halindeki jandarma aracının üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
