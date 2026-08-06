Apartman Tartışması Kanla Bitti: 1 Ölü

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde apartman yönetici yardımcısı Ayhan Koç (58), tartıştığı komşusu Mehmet T. (58) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Öveçler semti Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi 1346'ncı Sokak'ta meydana geldi. Apartman yönetici yardımcılığı yapan Ayhan Koç ile aynı binada yaşayan Mehmet T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T., yanında bulunan tabancayla apartmanın girişinde Koç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yapılırken, Koç'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. İncelemenin tamamlanması ardından Koç'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Mehmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı