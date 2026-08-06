Haberler

Apartman Tartışması Kanla Bitti: 1 Ölü

Apartman Tartışması Kanla Bitti: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde apartman yönetici yardımcısı Ayhan Koç (58), tartıştığı komşusu Mehmet T. (58) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde apartman yönetici yardımcısı Ayhan Koç (58), tartıştığı komşusu Mehmet T. (58) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Öveçler semti Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi 1346'ncı Sokak'ta meydana geldi. Apartman yönetici yardımcılığı yapan Ayhan Koç ile aynı binada yaşayan Mehmet T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T., yanında bulunan tabancayla apartmanın girişinde Koç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yapılırken, Koç'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. İncelemenin tamamlanması ardından Koç'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Mehmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler