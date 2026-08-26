Otoyolda canlı hayvan aracında yangın

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik mevkisinde seyir halindeyken yangın çıkan canlı hayvan nakil aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden B.H. idaresindeki canlı hayvan nakil aracının sağ tarafındaki lastiklerden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı otoyol kenarında durdurarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Gemlik itfaiye grubu ekipleri sevk edildi.

Aracın yakıt deposunun da bulunduğu sağ alt bölümünden başlayan ve otoyol kenarındaki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle araca ve geniş alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay nedeniyle otoyoldaki ulaşım, Otoyol Jandarması ekiplerinin kontrolünde bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA