Otoyolda uygulama yapan polisleri görünce otomobili ile geri manevra yapıp, kaçtı
Hatay'ın Payas ilçesinde jandarmanın dron kamerası ile tespit edilen otomobil sürücüsü, otoyolda uygulama noktasına girmek istemediği için geri manevra yaparak kaçtı. Sürücüye idari ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.
HATAY'ın Payas ilçesinde otoyolda uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak kaçan otomobilin sürücüsü, jandarmanın dron kamerası ile tespit edilip, yakalandı.
İlçede Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Şubat günü O-53 Otoyolu'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı. Denetim sırasında uygulama noktasına girmek istemeyen otomobil sürücüsünün geri manevra yaparak kaçtığı anlar, dron kamerasıyla tespit edildi. Jandarma, sürücünün yerini belirleyip, aracı durdurdu. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.