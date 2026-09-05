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Akyazı'da Silah Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

Akyazı'da Silah Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi
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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyolda takip edilerek durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyolda takip edilerek durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah sevkiyatı yapan şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken M.B.V. (20) ve E.T.(21) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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