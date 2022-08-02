OTOYOLDA BACAK KOPARAN YARIŞ Adana'da, otoyolda arkadaşlarıyla buluşarak yaptığı yarışı kazanan, bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarpıp, bacağını koparan Emrah Yıldırım (35), çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı. Adana'da, otoyolda arkadaşlarıyla buluşarak yaptığı yarışı kazanan, bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarpıp, bacağını koparan Emrah Yıldırım (35), çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı. MODİFİYE ARAÇLARLA POZ VERMİŞ Çeşitli suçlardan 21 kaydı olduğu öğrenilen Emrah Yıldırım'ın, modifiyeli araçlarla poz verip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Yıldırım'ın, videoda 'Herkes kümesten horozunu, tavuğunu çıkarsın. Bizim horozumuz her zaman vardı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum' dediği duyuldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Adana Güncel Haberler

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